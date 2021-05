Repubblica, Ribery vuole restare alla Fiorentina: la decisione finale spetta a Gattuso 

I messaggi d’amore sono arrivati forti e chiari. Quelli che Ribery ha lanciato nei giorni scorsi all’indirizzo dell’Italia e della Fiorentina. Apertura totale, per discutere della prossima stagione e per capire il pensiero del nuovo allenatore in ottica schieramento tattico. La risposta il francese se l’è già data: ha voglia di proseguire e a Firenze si stanno creando i presupposti per l’inizio di un nuovo ciclo. E’ una situazione che spetterà proprio a Gattuso sciogliere. Lo scrive la Repubblica.

