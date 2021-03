Repubblica, Ribery si riprende la Fiorentina: ai viola ora serve la sua classe per mettersi in salvo

Ribery è pronto a riprendersi la Fiorentina. Dopo aver sofferto in tribuna per il turno di squalifica contro il Parma, Franck con il Benevento sarà di nuovo a disposizione. Ribery è un campione e ora ai viola serve la sua classe. Si perchè Franck è uno che può anche vincere le partite da solo, nonostante quest’anno abbia segnato un solo gol. Ora però non si può più sbagliare percentuale la classifica piange e la Fiorentina non può stare tranquilla. Ribery può essere l’arma giusta per la Fiorentina.

La Fiorentina in un momento così delicato ha congelato tutti i discorsi relativi ai rinnovi. Ribery ha il contratto in scadenza e si incontrerà con la società per decidere il futuro. Tra le ipotesi, oltre a quella di rimanere un altro anno, c’è un possibile ritorno in Germania e magari anche ‘umida Monza qualora dovesse essere promosso in Serie A. Lo riporta Repubblica.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, DIRITTI TV, RESTA LA FASE DI STALLO: LA FIORENTINA SPINGE PER L’ASSEGNAZIONE A DAZN