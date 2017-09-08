Repubblica, quanta differenza tra l'ingaggio di Babacar e quello di Chiesa. Adesso si pensa al ritocco per il talento fatto in casa

In casa Fiorentina si studia l'adeguamento dell'ingaggio di Federico Chiesa. Il suo contratto è nettamente inferiore a quello degli altri

A spiccare tra gli ingaggi viola è il confronto tra quanto guadagna Babacar, il più pagato con 1.4 milioni nonostante non sia un titolare di questa squadra, e Federico Chiesa, che prende un quarto rispetto al senegalese. E proprio il rinnovo del talento viola sarà uno degli argomenti delle prossime settimane. Corvino si metterà al lavoro molto presto per discutere il nuovo contratto con un mega ritocco sopra il milioni di euro per l’unico gioiello della rosa.

La Repubblica