Repubblica punzecchia: “La Fiorentina ha perso identità e Italiano non sta facendo molto per ritrovarla”

Se ci deve pensare un regista a risolvere la partita é evidente che c’è qualcosa che non va

Oggi su Repubblica troviamo un commento firmato da Giuseppe Calabrese: “Se la politica di Italiano é quella dei piccoli passi, la Fiorentina é perfettamente in linea con se stessa. Ma se ci deve pensare un regista a risolvere la partita é evidente che c’è qualcosa che non va. Evidentemente la cessione di Vlahovic é stata un po’ sottovalutata in termini di equilibrio. La Fiorentina ha perso identità e Italiano non sta facendo granché per ritrovarla”.

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