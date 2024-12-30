Repubblica: “Pareggio da Champions, speranze vive. Sottil ha capitalizzato l’errore di Cambiaso”

La Fiorentina ha mostrato carattere e resilienza

La Fiorentina ha mostrato carattere e resilienza strappando un prezioso 2-2 contro la Juventus grazie a un gol di Riccardo Sottil a tre minuti dalla fine. In una partita difficile, in cui la Juve sembrava destinata al successo dopo la doppietta di Thuram, Sottil ha capitalizzato un errore di Cambiaso per segnare con un potente sinistro sotto la traversa, regalando ai viola un punto fondamentale.

L'incontro ha visto la Juventus partire forte, con Thuram che ha aperto le marcature dopo un'azione personale e Kean che ha pareggiato con un colpo di testa su assist di Adli. La ripresa è iniziata male per i viola, con Thuram che ha riportato avanti i bianconeri. Tuttavia, i cambi di Palladino, tra cui l'ingresso di Ikoné e Beltran, hanno dato nuova energia alla Fiorentina.

Nonostante alcune difficoltà, tra cui sbavature difensive e un centrocampo da rinforzare, la Fiorentina ha dimostrato determinazione, consolidando il quinto posto in classifica e mantenendo vive le speranze per la zona Champions. De Gea, con parate decisive, e Sottil, con il suo quinto gol stagionale, sono stati protagonisti di una prestazione che ha incarnato lo spirito combattivo della squadra. Lo riporta Repubblica Firenze.

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