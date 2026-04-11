11 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:27

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Repubblica: “Paratici aprirà un nuovo ciclo. Vanoli via, Gudmundsson e Piccoli hanno deluso”

Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Repubblica: “Paratici aprirà un nuovo ciclo. Vanoli via, Gudmundsson e Piccoli hanno deluso”

Redazione

11 Aprile · 09:15

Aggiornamento: 11 Aprile 2026 · 09:15

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Contro il Crystal Palace le note negative sono arrivate dall'attacco

Le note negative della Fiorentina nella gara contro il Crystal Palace sono arrivate dall’attacco. Harrison forse non può far più di quello mostrato sino ad ora, mentre Gudmundsson e Piccoli sono stati una delusione. In particolare dall’islandese ci si aspetta di più, una personalità e un carisma diversi, non una prestazione evanescente e mai pericolosa. Da Piccoli invece era atteso uno spessore da punta vera e non tutte le difficoltà mostrate.

Tutte riflessioni che lo stesso Paratici, insieme alla società, ha fatto sia a caldo sia ieri, di ritorno da Londra: oltre a Vanoli sarà cambiato gran parte del gruppo, aprendo un nuovo ciclo. Lo scrive Repubblica.

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