Repubblica: ora bilancio ok, mercato gennaio dipende dai Della Valle

La Repubblica di oggi fa il punto sulla situazione finanziaria della Fiorentina, analizzandola in prospettiva mercato. Messi a posto i conti e sfoltita in maniera decisa la rosa, a gennaio la Fiorenti...

La Repubblica di oggi fa il punto sulla situazione finanziaria della Fiorentina, analizzandola in prospettiva mercato. Messi a posto i conti e sfoltita in maniera decisa la rosa, a gennaio la Fiorentina riparte da zero. Quindi eventuali difetti di costruzione possono essere sistemati se si interviene in tempo. Senza dimenticare che la Fiorentina ha ancora cinque posti vuoti in rosa per giocatori italiani. E, volendo, si può intervenire anche lì. Dipende tutto dalla volontà dei Della Valle. Nel campionato scorso a gennaio la società viola decise di non investire e compromise la sua stagione, vedremo cosa succederà adesso che il bilancio è ok e non si rischiano sanzioni Uefa. Oltretutto da gennaio inizia anche la Coppa Italia, per cui ci sarà bisogno di una rosa competitiva per rimanere nel giro delle tre competizioni a cui partecipa la Fiorentina. Ma tutto dipenderà dai prossimi tre mesi. Il campionato è diventato più difficile e la concorrenza è cresciuta, mentre l’Europa, per quanto sembri facile, può nascondere un sacco di insidie. La Fiorentina lo sa bene vista l’esperienza dell’ultima stagione.