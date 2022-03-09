Repubblica: "Nuovo Franchi, la Fiorentina studia il progetto. Punto chiave spazi commerciali"

Palazzo Vecchio e la Fiorentina devono trovare una convergenza sull'area commerciale

Ecco un estratto del commento di Giuseppe Calabrese a Repubblica: “Ora per Palazzo Vecchio inizia la partita più difficile, quella con la Fiorentina. Da oggi il sindaco dovrà mettersi a sedere e mediare con Commisso per provare a trovare una convergenza. Ufficialmente la Fiorentina sta studiando il progetto. Il punto chiave é la gestione dei 15mila metri quadrati di spazi commerciali che nasceranno intorno al Franchi. É li che Palazzo Vecchio e la Fiorentina dovrebbero trovare una convergenza”.

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