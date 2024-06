Repubblica: “Nico e Zaniolo alle spalle di Kean: l’obiettivo di Pradè è regalare questo tridente a Palladino”

Come riporta La Repubblica, l’obiettivo di Daniele Pradè è quello di offrire a Raffaele Palladino un nuovo attacco, formando una coppia offensiva con Nicolò Zaniolo e Nico Gonzalez dietro a Moise Kean: un reparto caratterizzato da qualità e imprevedibilità. Con l’inizio del raduno al Viola Park fissato per l’8 luglio, il mercato della Fiorentina entra nel vivo. La trattativa per l’ex Roma, a differenza di quella per Kean, è tutt’altro che conclusa; attualmente, i viola stanno negoziando con il Galatasaray e stanno per raggiungere un punto cruciale. Zaniolo è considerato il giocatore ideale per completare l’attacco nel 3-4-2-1 di Palladino. Anche Sottil e Beltran potrebbero essere impiegati in quelle posizioni.

Gazzetta: “Tra Galatasaray e Fiorentina ballano 2 milioni per Zaniolo”