Repubblica, Milenkovic piace alla Roma, la Fiorentina chiede 20 milioni. Difficile a gennaio, forse in estate 

Per Nikola Milenkovic la partita con la Roma avrà importanza doppia. Il centrale vuole infatti giocare una partita gagliarda per fermare Lukaku e Dybala ma anche per tentare di trascinare la sua Fiorentina verso un posto Champions.

Per lui sarà anche una vetrina importante a livello di mercato: Milenkovic piace alla Roma, che già a gennaio cerca un centrale in sostituzione del lungodegente Smalling. Mourinho lo apprezza apertamente, anche se la valutazione di circa 20 milioni impedisce un investimento a cuor leggero in inverno, specie per un club alle prese con i paletti del FPF. E allora occhio all’estate. Lo scrive Repubblica.