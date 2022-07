Repubblica, Milenkovic, la Fiorentina vorrebbe tenerlo ma l’Inter riflette sui 15 milioni richiesti

Saranno giorni molto importanti per Milenkovic. Perché da una parte il conto alla rovescia per l’inizio della stagione è entrato nella fase finale, dall’altra rimane vivo l’interesse soprattutto dell’Inter per il serbo classe 1997. Ramadani, agente del calciatore, cerca di capire quali possano essere i margini di questa eventuale trattativa e fin dove i nerazzurri sono disposti a spingersi per arrivare al suo assistito. La Fiorentina, raccolto anche il messaggio di Italiano, sta cercando di trattenere il giocatore e in questo senso si è già attivata da tempo. Molto però dipenderà anche dalla volontà del calciatore, specie in relazione al club che potrebbe formulare l’offerta giusta. Milenkovic infatti potrebbe lasciare i viola soltanto in caso di un’offerta allettante proveniente da un top club che sia in Italia o all’estero. Si era parlato anche della Juventus, prima che i bianco neri virassero su Bremer soffiandolo proprio all’Inter.

Un anno fa Milenkovic firmò il prolungamento fino al 2023 e nel caso rimanesse in viola la situazione si ripeterebbe, con la Fiorentina che a quel punto potrebbe proporre al giocatore anche un rinnovo più consistente economicamente con un progetto più a lungo termine. La società, insomma, vorrebbe trattenere Milenkovic e al momento l’Inter sta riflettendo sulla cifra richiesta dai viola (non inferiore al 15 milioni). Nel caso però ecco che la Fiorentina andrebbe su un sostituto sul quale Italiano possa lavorare. Lo scrive Repubblica.

LEGGI ANCHE, CONFERME ANCHE DALL’ARGENTINA. TYC SPORTS RIPORTA: “FIORENTINA IN FORTE PRESSING PER LO CELSO”