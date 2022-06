Repubblica, Milenkovic-Fiorentina prove di rinnovo: entra in gioco ancora Ramadani

L’altro grande obiettivo però è quello di far allungare il contratto in scadenza nel 2023 a Nikola Milenkovic. Il difensore è uno dei più apprezzati da Italiano, il rapporto tra i due è ottimo e si conta di replicare quello che è successo l’estate scorsa quando a sorpresa Nikola, con le valigie in mano e con un’ottima offerta del West Ham, decise di restare stupito dal credo del tecnico. Su di lui c’è forte l’Inter in caso di addio di Skriniar ma l’opera di convincimento è in atto. E l’agente è ancora una volta Ramadani. Lo scrive Repubblica.

