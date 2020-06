La Fiorentina, come gli altri club, dovrà fare un vero e proprio tour de force, per questo Iachini dovrà fare affidamento anche su Riccardo Sottil. Secondo La Repubblica la Fiorentina ha rispedito al mittente a gennaio tutte le offerte arrivate per lui, fresco di rinnovo con i viola fino al 2024. Il rientro di Ribery non è un problema visto che ci sarà bisogno di freschi cambi. Un problema potrebbe essere quel 3-5-2 il quale non è il modulo ideale per Riccardo che predilige giocare in un tridente. Sottil ha tutte le caratteristiche per diventare l’arma in più a gara in corso della Fiorentina almeno finché non rientrerà Kouamé.