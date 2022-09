Repubblica: “La notte più difficile per Italiano e la Fiorentina, finisce voi fischi dei tifosi viola che contestano”

È davvero notte fonda, la più difficile per Italiano e per i suoi giocatori. Nessuna reazione, un’altra sconfitta, un’altra prestazione davvero al di sotto delle aspettative. Tanto nervosismo e una grandissima tristezza. Finisce coi fischi dei tifosi viola, che contestano quanto visto. Si sono fatti chilometri di viaggio, in un turno infrasettimanale a un passo dall’Asia. Passione vera. Ma questa Fiorentina, da qualche tempo a questa parte, non riesce ad essere alla loro altezza. Lo scrive Repubblica.

