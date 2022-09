Italiano: “Sono preoccupato, siamo fragili. Ci manca il guizzo per uscire da questa situazione”

Intervenuto ai microfoni di Sky, Vincenzo Italiano, ha commentato la brutta prestazione della Fiorentina contro il Basaksehir nella sconfitta per 3-0: “Non mi aspettavo un secondo tempo così. Alle prime difficoltà ci sgretoliamo, una partita che era in equilibrio finisce tre a zero. Alle prime difficoltà siamo fragili. Dispiace perché eravamo partiti per fare un risultato diverso, invece affronteremo un altro periodo buio. Gli avversari sono tosti, mi rendo conto che in Europa è davvero difficile. I risultati che non arrivano vogliono dire, non aiutano a livello mentale e di autostima. Questa oggi era la differenza tra le due squadre, noi vogliamo uscire da questo periodo ma non ci stiamo riuscendo. Non riusciamo a trovare un episodio, una giocata che ci possa accendere. La partita, fino al gol loro non l’avevamo fatta malissimo. Poi abbiamo fatto un errore che potevamo evitare. Sono preoccupato, lo sono sempre. Gli avversari si preparano per metterti in difficoltà, noi adesso non troviamo il guizzo che ti cambia le partite. Le qualità le abbiamo ma dobbiamo tirarle fuori”.