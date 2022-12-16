Repubblica, la Fiorentina vuole rinnovare a Amrabat, presto l'incontro per trovare un accordo

La Fiorentina vuole rinnovare il contratto ad Amrabat dopo il grande mondiale che il centrocampista ha disputato

Repubblica Firenze fa il punto su Amrabat. Un Mondiale giocato in una forma mai vista, sia fisica che mentale. In quel recupero su Mbappè, non giudicato falloso, c’è tutto. Fisicità, orgoglio, volontà. Un campionato del mondo giocato a questi livelli non poteva che portare su di lui l'attenzione dei top club europei. La Fiorentina stringerà i tempi per il rinnovo. Il centrocampista marocchino, una volta che sarà tornato a Firenze, affronterà con la società il discorso relativo al rinnovo con prolungamento e adeguamento economico.

IL RACCONTO DI CAPOZZUCCA

https://www.labaroviola.com/capozzucca-rivela-portare-via-gilardino-dalla-fiorentina-fu-complicato-trattiva-con-corvino-difficile/195995/