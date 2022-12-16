Capozzucca rivela: "Portare via Gilardino dalla Fiorentina fu complicato, trattiva con Corvino difficile"
Il dirigente Capozzucca ha parlato del mister del Genoa Gilardino raccontando un retroscena riguardante la Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
16 dicembre 2022 12:52
L'ex dirigente del Genoa Capozzucca ha parlato di Gilardino che torna al Genoa da allenatore. Queste le sue parole: "Gilardino? Sono contento di vederlo sulla panchina del Genoa, gli auguro di battere il Frosinone e di riuscire a riportare il Genoa in Serie A. E' arrivato al Genoa con me. Fu una lunga trattativa con Corvino, allora alla Fiorentina: era un giocatore già affermato e non fu facile portarlo al Genoa ma ci riuscimmo”.
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