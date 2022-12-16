Capozzucca rivela: "Portare via Gilardino dalla Fiorentina fu complicato, trattiva con Corvino difficile"

Il dirigente Capozzucca ha parlato del mister del Genoa Gilardino raccontando un retroscena riguardante la Fiorentina

L'ex dirigente del Genoa Capozzucca ha parlato di Gilardino che torna al Genoa da allenatore. Queste le sue parole: "Gilardino? Sono contento di vederlo sulla panchina del Genoa, gli auguro di battere il Frosinone e di riuscire a riportare il Genoa in Serie A. E' arrivato al Genoa con me. Fu una lunga trattativa con Corvino, allora alla Fiorentina: era un giocatore già affermato e non fu facile portarlo al Genoa ma ci riuscimmo”.

COR. FIO PARLA DI CABRAL

https://www.labaroviola.com/cor-fio-un-brutto-cabral-resta-a-secco-nella-amichevoli-viola-cosi-e-destinato-a-restare-in-panchina/195993/