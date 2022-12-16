Cor. Fio., un brutto Cabral resta a secco nella amichevoli viola, così è destinato a restare in panchina

Cabral è restato a secco in tutte le amichevoli della Fiorentina e ha agevolato Jovic nel mantenere il posto da titolare

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola fa il punto sulla situazione di Cabral. Lo stop per i Mondiali doveva servire a Cabral per recuperare terreno nelle gerarchie viola su Jovic e far vedere cose buone. Così però, non è stato. Il brasiliano è rimato sempre a secco nelle ultime amichevoli viola, nonostante un assist fornito a Bonaventura e una buona prestazione nel complesso contro il Borussia Dortmund.

Un trend che sembra purtroppo confermare l’andamento del giocatore in campionato e coppa: solo 4 gol tra le due competizioni. Intanto dal Qatar è tornato anche Jovic e l’amichevole di domani contro il Monaco potrebbe dare indicazioni più precise su chi vorrà puntare Italiano per il campionato

LA GAZZETTA INCORONA AMRABAT

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