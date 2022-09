Repubblica, la Fiorentina oggi torna ad allenarsi dopo due giorni di riposo: una full immersion fino al 13 novembre 

La Fiorentina, dopo due giorni di riposo concessi da Italiano al termine dell’allenamento con il Prato di sabato, si ritrova oggi per preparare la trasferta di domenica a Bergamo contro l’Atalanta. Smaltito l’ultimo e unico week end di sosta, i viola saranno chiamati a una full immersion di dodici gare in poco più di un mese, fino alla sosta per il mondiale in programma dal 13 novembre. Lo scrive Repubblica.

