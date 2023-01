Repubblica: “Italiano pensa a Gonzalez centravanti ma non oggi, non è ancora al 100%”

L’idea dell’argentino centravanti nasce nella testa di Italiano un anno fa, nei giorni dell’addio di Vlahovic, e adesso può essere la volta buona per rendere la teoria pratica. Ancora Nico non è al 100%, non ha i novanta minuti nelle gambe e anche con i granata partirà dalla panchina, ma quando recupererà definitivamente la condizione sarà una delle pedine a disposizione per risolvere un problema atavico in casa Fiorentina. Gonzalez ha velocità, stacco aereo e riempie bene l’area di rigore, tutte caratteristiche molto utili e appena intraviste in Jovic. Luka non partirà comunque in questa sessione di mercato: il contratto firmato a luglio è particolare come tecnicismi ed è difficile che possa risolversi dopo solo sei mesi. Lo scrive Repubblica.

