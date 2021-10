Repubblica, Italiano non ha nessun dubbio: a Vlahovic chiede serenità e sopratutto gol

Italiano in questi mesi ha creato un gruppo compatto, sembra che il mister abbia già deciso come comportarsi con Dusan Vlahovic dopo la scelta di non rinnovare. Nessuno scontro, l’attaccante ha un ruolo centrale e continuerà ad averlo finché giocherà in viola. Chiede solo serenità e gol. Il resto deve rimanere fuori. Lo scrive Repubblica.

LEGGI ANCHE, NAZIONE, IDEA JOVIC PER IL DOPO VLAHOVIC: PUÒ LASCIARE IL REAL MADRID, FIORENTINA VIGILE