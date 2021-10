Nazione, idea Jovic per il dopo Vlahovic: può lasciare il Real Madrid, Fiorentina vigile

La Fiorentina a gennaio prenderà uno o forse due nuovi attaccanti. Nel mirino c’è Belotti, per il quale servirebbero non meno di 30 milioni e Borja Mayoral, valutato circa 15 milioni. Tra le ipotesi c’è anche Cabral del Basilea. Dalla Spagna però sembra che Luka Jovic possa lasciare il Real Madrid, la Fiorentina pensa anche a lui. Difficile prendere Lucca del Pisa, è nelle mire di diversi top club. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

