I rapporti tra Dusan Vlahovic e la dirigenza della Fiorentina non sono ancora chiusi, i viola però hanno fatto una richiesta al centravanti serbo, ovvero quella di cambiare procuratore. Ora i gigliati si aspettano una sua mossa. Per riaprire un dialogo questo è l’unico modo. L’International Sport Office gestisce i miglior talenti del calcio serbo. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.