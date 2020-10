Repubblica, ipotesi Igor in difesa, ballottaggio Bonaventura-Castrovilli. In attacco con Ribery…

Allo stato attuale l’intenzione della Fiorentina sarebbe quella di non cambiare l’idea di queste prime giornate di campionato. E quindi di schierare ancora il 3-5-2. Davanti a Dragowski non ci saranno novità con la solita linea composta da Pezzella al centro e ai lati da Milenkovic e Caceres, anche se non è da trascurare la candidatura di Igor. A impostare la manovra viola ci sarà Pulgar. Al suo fianco resta da capire quale sarà la scelta finale di Iachini. Il ballottaggio è tra Bonaventura e Castrovilli, con l’ex Milan che in extremis potrebbe anche spuntarla. C’è da capire chi giocherà insieme a Ribery. Al suo franco oggi Kouamé sembra in vantaggio su Cutrone e Vlahovic. Lo riporta Repubblica.

