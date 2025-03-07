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Repubblica: "Il Napoli può riprovarci in estate per Comuzzo, la Fiorentina non fa sconti. Ma occhio alla Juve"

Comuzzo resta un obiettivo del Napoli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 marzo 2025 12:48
Repubblica: "Il Napoli può riprovarci in estate per Comuzzo, la Fiorentina non fa sconti. Ma occhio alla Juve" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 02.02.2025, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 02.02.2025, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Pietro Comuzzo resta un obiettivo per il Napoli di De Laurentiis. La squadra di Antonio Conte ci aveva provato concretamente a gennaio, quando la trattativa sembrava essere a un passo dalla conclusione. Nonostante l’affare non si sia concretizzato, il club partenopeo continua a seguire con attenzione il giovane difensore e potrebbe riprovarci quest'estate. Tuttavia, anche la Juventus è molto interessata al ragazzo, e Rocco Commisso non sembra disposto a fare sconti, rendendo la situazione ancora più competitiva. Lo scrive Repubblica.

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