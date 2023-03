Repubblica, il futuro di Italiano passa anche da questo mese: l’agente pronto a raccogliere offerte

Anche per Italiano, che la scorsa estate ha rinnovato coi viola fino al 2024 con opzione a favore del club per l’anno successivo. Un allenatore in forte ascesa, ambizioso, che ha riportato la Fiorentina in Europa e che dopo un periodo di difficoltà ha saputo trovare la chiave giusta per ripartire. Il suo futuro passa anche da questo mese e, più in generale, dal finale di stagione in viola. Il tecnico è consapevole di avere ancora una lunga carriera davanti e gli occhi su di sé di alcuni club interessati col procuratore Ramadani pronto a raccogliere eventuali proposte. Ma niente dovrà distrarlo, adesso. C’è una missione da compiere e un mese, quello alle porte, che potrebbe de- cidere molto anche del suo futuro. Lo scrive Repubblica.

