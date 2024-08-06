Repubblica: "Ikoné vorrebbe restare alla Fiorentina ma se arrivassero offerte ne parleranno con il giocatore"

Ikoné è cresciuto giocando come esterno a centrocampo

Jonathan Ikoné percepisce circa 1.7 milioni a stagione fino al 2026 e dopo i problemi iniziali con Palladino, nelle ultime settimane si è fatto strada nelle gerarchie del nuovo tecnico, sfruttando il nuovo modulo e un nuovo modo di giocare che potrebbe vederlo protagonista anche da esterno a centrocampo. Al netto di qualche mugugno da parte di alcuni tifosi, esternato anche nelle prime uscite al Viola Park, Ikonè rimarrebbe volentieri in viola. Semmai è il sovraffollamento in quel settore a spingere la dirigenza a una riflessione: Ikonè, Brekalo, Kouame. Insomma, in caso di offerte per il francese ecco che la Fiorentina ne discuterà assieme al giocatore. Convinta che una soluzione si possa trovare, da qui al termine del calciomercato, il 30 agosto. Lo scrive Repubblica.

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