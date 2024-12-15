Repubblica: “Gudmundsson partirà dalla panchina, sarà l’arma della Fiorentina nella ripresa”

Gud non ci sarà dal 1', ma potrà entrare nella ripresa della partita

Oggi alle 15:00 andrà in scena il derby dell'Appennino. Una sfida tra due squadre in forma e una sfida con il passato. Italiano, ha messo nel mirino la partita contro la sua ex squadra, come ha dimostrato anche la rotazione in Champions per favorire il campionato. Il tecnico rossoblu ha voglia di tornare in Europa scacciando l'ombra di Thiago Motta che con il Bologna aveva raggiunto l'apice.

Due formazioni speculari: 4-2-3-1. Italiano, che perde Orsolini, avrà a disposizione Lykogiannis e Posch che hanno recuperato, Pobega e Freuler in mezzo al campo e Ndoye e Dominguez come esterni offensivi assieme al trequartista Odgaard e la punta Castro. Per Palladino assenti Pongracic e Biraghi. Il tecnico viola dovrebbe invece schierare davanti a De Gea, Dodo e Gosens laterali difensivi con Comuzzo e Ranieri centrali. A centrocampo Cataldi e Adli, mentre davanti il solito Kean con Colpani a destra, Sottil a sinistra e Beltran trequartista. Gudmundsson partirà dalla panchina pionto a entrare. Lo scrive Repubblica.

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