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Repubblica: "Gudmundsson-Fiorentina fumata bianca vicina. Il Genoa vorrebbe 8 milioni per il prestito"

Secondo Repubblica, la Fiorentina per Albert Gudmundsson ha offerto 5 milioni di euro per il prestito più riscatto a 25. Il Genoa sta un po' tirando sul prestito oneroso e vorrebbe 8, ma la sensazione...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 agosto 2024 09:32
Repubblica: "Gudmundsson-Fiorentina fumata bianca vicina. Il Genoa vorrebbe 8 milioni per il prestito" -
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Secondo Repubblica, la Fiorentina per Albert Gudmundsson ha offerto 5 milioni di euro per il prestito più riscatto a 25. Il Genoa sta un po' tirando sul prestito oneroso e vorrebbe 8, ma la sensazione è che la fumata bianca sia vicina. Porte girevoli che stanno per entrare in azione: Gudmundsson dentro, Nico fuori.

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