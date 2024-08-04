Repubblica: "Gudmundsson-Fiorentina fumata bianca vicina. Il Genoa vorrebbe 8 milioni per il prestito"

Secondo Repubblica, la Fiorentina per Albert Gudmundsson ha offerto 5 milioni di euro per il prestito più riscatto a 25. Il Genoa sta un po' tirando sul prestito oneroso e vorrebbe 8, ma la sensazione...

A cura di Redazione Labaroviola 04 agosto 2024 09:32

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