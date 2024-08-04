Repubblica: "Gudmundsson-Fiorentina fumata bianca vicina. Il Genoa vorrebbe 8 milioni per il prestito"
Secondo Repubblica, la Fiorentina per Albert Gudmundsson ha offerto 5 milioni di euro per il prestito più riscatto a 25. Il Genoa sta un po' tirando sul prestito oneroso e vorrebbe 8, ma la sensazione...
A cura di Redazione Labaroviola
04 agosto 2024 09:32
Secondo Repubblica, la Fiorentina per Albert Gudmundsson ha offerto 5 milioni di euro per il prestito più riscatto a 25. Il Genoa sta un po' tirando sul prestito oneroso e vorrebbe 8, ma la sensazione è che la fumata bianca sia vicina. Porte girevoli che stanno per entrare in azione: Gudmundsson dentro, Nico fuori.