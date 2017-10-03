Repubblica: gli errori del mercato si pagano. E il progetto giovani non c'è...

L'edizione odierna de La Repubblica parla del momento viola, titolando: "Fiorentina, l'autunno più caldo. Gli errori dietro la falsa partenza". Gli errori di mercato, che doveva essere più lucido e fa...

L'edizione odierna de La Repubblica parla del momento viola, titolando: "Fiorentina, l'autunno più caldo. Gli errori dietro la falsa partenza". Gli errori di mercato, che doveva essere più lucido e fantasioso, sono il motivo della falsa partenza. E lo sbandierato "progetto giovani" per ora non esiste: solo Chiesa è sbocciato, gli altri non giocano.