Repubblica: “Folorunsho alla Bove è l’idea di Palladino per legare centrocampo e attacco. Lunedì a Firenze?”

Resta il centrocampo la priorità degli uomini mercato della Fiorentina

La priorità degli uomini-mercato della Fiorentina rimane il centrocampo. Con l'assenza forzata di Bove è naturale che Palladino si aspetti una pedina fondamentale con caratteristiche simili a quelle di Edoardo per tornare ad attuare quei movimenti visti nella parte centrale del girone d'andata che hanno portato otto vittorie di fila e un momento d'oro durato tre mesi. Il primo nome sulla lista degli obiettivi porta a Michael Folorunsho, di proprietà del Napoli prossimo avversario dei viola in campionato.

Con Antonio Conte finora ha giocato con poca continuità e ha voglia di rimettersi in gioco per ambire anche alla maglia della Nazionale, che ha frequentato in estate prima con gli stage e poi con la convocazione agli Europei su indicazione del ct Luciano Spalletti. Pare il profilo ideale per il tecnico della Fiorentina alla ricerca di equilibrio nel raccordo tra centrocampo e attacco. Fiorentina e Napoli sono in contatto e vicini alla fumata bianca, sulla base di un prestito con diritto di riscatto intorno ai 10 milioni di euro. La sensazione è che tutto possa definirsi dall'inizio della prossima settimana, dopo la sfida di campionato, con il giocatore che spinge per la soluzione Firenze e che nelle ultime ore ha pubblicato sui social una foto esplicativa. Un metaforico salto dal 2024 al 2025 con una clessidra che segna un virtuale conto alla rovescia. In attesa di novità, che presto potrebbero arrivare. Lo scrive Repubblica.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-contro-il-napoli-tre-giocatori-in-dubbio-cataldi-rischia-il-forfait-ha-linfluenza/283016/