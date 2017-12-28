Repubblica: flop viola e fallimento aziendale. Persa la coppa Italia anche per un mercato insoddisfacente...
La Repubblica Firenze in edicola oggi torna a parlare della partita di martedì in Coppa Italia contro la Lazio, persa dagli uomini di Pioli. Ne esce fuori un'analisi molto critica sul mercato della Fi...
A cura di Redazione Labaroviola
28 dicembre 2017 10:22
La Repubblica Firenze in edicola oggi torna a parlare della partita di martedì in Coppa Italia contro la Lazio, persa dagli uomini di Pioli. Ne esce fuori un'analisi molto critica sul mercato della Fiorentina e su quello che viene definito un vero e proprio fallimento aziendale. Il quotidiano parla di fallimento anche perché la coppa Italia sembrava l'unico obiettivo al quale era possibile puntare, almeno in quest'annata di transizione.