Repubblica: flop viola e fallimento aziendale. Persa la coppa Italia anche per un mercato insoddisfacente...

La Repubblica Firenze in edicola oggi torna a parlare della partita di martedì in Coppa Italia contro la Lazio, persa dagli uomini di Pioli. Ne esce fuori un'analisi molto critica sul mercato della Fi...

La Repubblica Firenze in edicola oggi torna a parlare della partita di martedì in Coppa Italia contro la Lazio, persa dagli uomini di Pioli. Ne esce fuori un'analisi molto critica sul mercato della Fiorentina e su quello che viene definito un vero e proprio fallimento aziendale. Il quotidiano parla di fallimento anche perché la coppa Italia sembrava l'unico obiettivo al quale era possibile puntare, almeno in quest'annata di transizione.