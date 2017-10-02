Repubblica: Fiorentina prevedibile e troppo scolastica. Pioli fa fatica ad assemblare la squadra.

Benedetto Ferrara critica il progetto giovani e l'assemblaggio della squadra.

Ecco i principali passaggi del pezzo di Ferrara per il giornale "La Repubblica."

L’ufficio propaganda lo chiama «progetto giovani», perchè è cool, è sorridente e fa guardare con speranza al futuro. Il campo di calcio, invece, per ora lo definisce «progetto mediocrità», a parte Federico Chiesa, naturalmente, che se non sta bene, infatti, trasforma un mezzo forfait in un problema di natura esistenziale per un gruppo tecnicamente abbastanza scarso. La Fiorentina è stata troppo prevedibile e scolastica e Pioli fa una grande fatica ad assemblare la squadra.