Repubblica, Fiorentina in affanno, bisogna vincere per programmare il futuro

La buona notizia arriva in attacco, scrive Repubblica. Ribery si allena col resto del gruppo e quel problema fisico accusato pare ormai alle spalle. Ne avrò bisogno eccome il tecnico della Fiorentina Prandelli in vista delle prossime sfide decisive. Il mese di febbraio come passaggio cruciale per poi pensare con più serenità al futuro sia della squadra che del comparto dirigenziale. Una parola, programmazione. Anche se il presidente Commisso che oggi voler negli Stati Uniti un mese dopo il suo ritorno a Firenze, dichiara di aver bene in mente quel termine che si radica nel presente per poi germogliare in prospettiva.

