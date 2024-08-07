Repubblica: "Fatta per Gudmundsson alla Fiorentina, il Genoa ha accettato l'offerta del club viola"

Secondo la Repubblica Albert Gudmundsson sarà un nuovo giocatore della Fiorentina dopo la svolta avvenuta in una call notturna tra le due squadre, questo quello che scrive il quotidiano: "Albert Gudmu...

Secondo la Repubblica Albert Gudmundsson sarà un nuovo giocatore della Fiorentina dopo la svolta avvenuta in una call notturna tra le due squadre, questo quello che scrive il quotidiano: "Albert Gudmundsson è sempre più vicino alla Fiorentina. Ieri notte c’è stata una call tra i due club per chiudere l’affare. Il Genoa ha accettato la formula del prestito con diritto di riscatto - che diventa obbligo in base ai risultati raggiunti - e incasserà 25 milioni di euro".

FIORENTINA SU PEPELU

https://www.labaroviola.com/dalla-spagna-la-fiorentina-ha-inviato-un-offerta-da-15-milioni-al-valencia-per-pepelu-per-ora-rifiutata/263315/