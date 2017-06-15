Labaro Viola

Repubblica: fatta la difesa, ora rivoluzione in attacco. Tutti i nomi...

L'edizione odierna de La Repubblica evidenzia come, quasi concluse le operazioni per rafforzare la difesa viola, adesso si agirà sull'attacco, che subirà una vera rivoluzione. Kalinic e Babacar sono p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 giugno 2017 11:02
Repubblica: fatta la difesa, ora rivoluzione in attacco. Tutti i nomi... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Kalinic
Repubblica
Simeone
Condividi

L'edizione odierna de La Repubblica evidenzia come, quasi concluse le operazioni per rafforzare la difesa viola, adesso si agirà sull'attacco, che subirà una vera rivoluzione. Kalinic e Babacar sono promessi sposi di Milan e Udinese, mentre Berna potrebbe andare alla Juve o all'Inter. I nomi in entrata? Borriello, Eder, Simeone e Caprari.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok