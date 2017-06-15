Repubblica: fatta la difesa, ora rivoluzione in attacco. Tutti i nomi...

L'edizione odierna de La Repubblica evidenzia come, quasi concluse le operazioni per rafforzare la difesa viola, adesso si agirà sull'attacco, che subirà una vera rivoluzione. Kalinic e Babacar sono p...

L'edizione odierna de La Repubblica evidenzia come, quasi concluse le operazioni per rafforzare la difesa viola, adesso si agirà sull'attacco, che subirà una vera rivoluzione. Kalinic e Babacar sono promessi sposi di Milan e Udinese, mentre Berna potrebbe andare alla Juve o all'Inter. I nomi in entrata? Borriello, Eder, Simeone e Caprari.