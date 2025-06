Albert Gudmundsson, la situazione con il Genoa non sembra ad ora poter portare a novità. Scade infatti domani il termine per esercitare un riscatto che non ci sarà: i viola punteranno a un nuovo prestito per la stagione successiva a cifre più basse legate allo svolgersi del processo in Islanda. Sullo sfondo ci sono Roma e Bologna, ma anche loro offrirebbero qualcosa ci simile a quanto fatto dai viola. Lo scrive Repubblica.