Repubblica: “Commisso ribadirà a Kean la sua stima e che il meglio deve ancora venire. Obiettivo crescere”

L’ultima settimana di Rocco Commisso a Firenze si apre anche con una missione non da poco. “Gli devo ancora parlare ma a Cagliari lo incontrerò e ci parlerò”, ha detto il presidente viola che volerà in Sardegna al fianco della squadra impegnata lunedì pomeriggio. Commisso ribadirà a Kean tutta la sua stima per quanto fatto fin qui e ricorderà a Moise, così come al resto della squadra, che il meglio deve ancora venire. C’è un trofeo da conquistare e una classifica da migliorare. L’obiettivo del club è quello di alzare l’asticella, puntare in alto, crescere ogni stagione. Lo scrive Repubblica.