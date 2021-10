Repubblica, Commisso in Italia a Natale: il primo obiettivo è risolvere il “caso Vlahovic”

Cessione di Vlahovic già a gennaio? “Sui dettagli è difficile, abbiamo un intero campionato da giocare. Vediamo. Siamo molto attenti su ciò che c’è sul mercato internazionale, non solo per gli attaccanti”. Caso dunque ancora da risolvere e in questo senso il ritorno in Italia del presidente Commisso, atteso intorno a Natale, potrebbe aiutare. Lo scrive Repubblica.

