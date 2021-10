Basta un lampo alla Lazio per avere la meglio su una Fiorentina che non riesce ad approfittare di un momento sicuramente non dei migliori per la squadra di Sarri, sotto accusa per alcune prestazioni non all’altezza. Il lampo, quello di Pedro dopo sette minuti dall’inizio della ripresa. Lo scrive Repubblica.

