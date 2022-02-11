Repubblica: "Che soddisfazione la faccia di Gasperini! L'urlo di Milenkovic è quello di tutti noi"

Il lampo di Milenkovic ha ribaltato un pomeriggio che sembrava essere maledetto

Oggi nelle pagine di Repubblica troviamo un commento firmato da Giuseppe Calabrese: "Così è bellissimo. Vedere la faccia di Gasperini spegnersi in tv è stata una soddisfazione. E quel gol di Milenkovic sbucato dal nulla ha ribaltato un pomeriggio che sembrava maledetto. La squadra di Italiano ha saputo trovare la forza per lottare fino alla fine. Oggi è il giorno della grande festa. L'urlo di Milenkovic è l'urlo di tutti noi".

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