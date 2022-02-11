Milenkovic un mago al fotofinish, la Fiorentina espugna Bergamo grazie ancora ad un serbo

Italiano prima con i cambi ha bloccato la Dea, poi Milenkovic ha sferrato il colpo vincente

Inserendo Bonaventura e Sottil, Italiano ha fermato l'onda della Dea. Mentre Koopmeiners con il suo goffo intervento, ha rimesso tutto in gioco. Forse Gasperini avrebbe potuto inserire prima Muriel. Sta di fatto che al fotofinish ecco la magia o meglio il mago che non ti aspetti: Milenkovic. Giusto il tempo di aspettare i check del Var e poi tutti sono sotto la Curva a festeggiare. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CORI RAZZISTI DEI TIFOSI BERGAMASCHI CONTRO MILENKOVIC AL GOL DEL 3-2: “SEI UNO ZINGARO”

https://www.labaroviola.com/cori-razzisti-dei-tifosi-bergamaschi-contro-milenkovic-al-gol-del-3-2-sei-uno-zingaro/164934/