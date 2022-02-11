Cori razzisti dei tifosi bergamaschi contro Milenkovic al gol del 3-2: "Sei uno zingaro"

A settembre era finito Vlahovic nel mirino della curva bergamasca, ieri Milenkovic, colpito dallo stesso coro razzista

L'unica nota stonata, ancora una volta è arrivata dagli spalti. A indignare sono stati i cori di discriminazione razziale e territoriale rivolti al serbo e pure a Terracciano. Era già successo lo scorso settembre, a Vlahovic. Stavolta il bersaglio del solito epiteto ("sei uno zingaro") è stato il difensore autore del 3-2 all'ultimo tuffo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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