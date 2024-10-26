Repubblica: “Bove è il tuttofare della Fiorentina. Palladino non ci rinuncia mai, scende sempre in campo"

Bove giocherà a sinistra probabilmente anche contro la Roma

Edoardo Bove è sempre più diventato una risorsa per la Fiorentina. Arrivato da mediano, ora Palladino l'ha dirottato a sinistra come equilibratore di fascia ma all'occorrenza anche trequartista a prendere la posizione di Gudmundsson. Grazie alle sue capacità, Bove si è ritagliato un ruolo nell'undici viola praticamente in ogni partita, con Palladino che un posto per lui lo ha sempre.

Alla Roma probabilmente non si sarebbe mai mosso dal centro. Il giocatore ama essere protagonista e in viola lo sta dimostrando: è arrivato al gong del calciomercato estivo e ha già messo a referto sette partite in cui ha messo grande impegno e dedizione alla causa. Con la sua ex squadra giocherà probabilmente ancora a sinistra. Ma in ogni caso la posizione giusta la trova. Lo scrive Repubblica.

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