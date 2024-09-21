Repubblica: “Biraghi? Possibile ballottaggio con Gosens sulla fascia”

Biraghi in queste ultime partite è stato schierato come "braccetto

Cristiano Biraghi, schierato da Palladino nella difesa a tre come "braccetto" di sinistra. Quella appena iniziata, rappresenta la stagione del crocevia. Il contratto è stato allungato fino alla prossima estate, poi chissà. Nel frattempo salgono a sette gli anni passati con la Fiorentina, con quell'unica parentesi in prestito all'Inter di Antonio Conte. L'arrivo di Gosens ha assicurato un potenziale titolare come esterno a centrocampo, evidenziando ancor di più quella che potrebbe essere la prossima scelta di Palladino. Ovvero piazzare Pongracic come centrale, risollevandolo dalla panchina nella quale è finito nelle ultime due gare di fila, con Quarta a destra e Ranieri a sinistra. In attesa che il futuro acquisto dei viola Nicolas Valentini, l'altro difensore di piede sinistro insieme a Ranieri, si possa aggregare a gennaio. Così Biraghi tornerebbe ad alternarsi nel suo ruolo naturale, ovvero sulla linea della mediana, con minori compiti difensivi e con maggiore possibilità di spaziare, creare, crossare.

Quel che adesso è chiamato a fare Gosens (e teoricamente Parisi), col quale compete per quella maglia. La sensazione è che Palladino non voglia ancora rinunciare alla sua esperienza, tenendolo in campo anche in una posizione nuova per Biraghi e inedita per tutti gli elementi difensivi a disposizione del tecnico col passaggio da quattro a tre. Lo scrive Repubblica.

https://www.labaroviola.com/bucchioni-gudmundsson-lo-metto-subito-anche-se-ha-50-minuti-palladino-non-rischia-gia-con-la-lazio/269037/