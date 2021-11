Repubblica, Berardi, il Sassuolo chiede ancora 30 milioni. Ikonè bloccato per 18 milioni, vuole Firenze 

Poi c’è il capitolo esterno: i viola hanno fatto la loro offerta per Berardi ma il Sassuolo sotto i 30 milioni non vuol parlarne. La trattativa resta in piedi ma la dirigenza nel frattempo ha bloccato Ikonè, classe ’98, di proprietà del Lille. Ci sarebbe un accordo di massima col club francese sulla base di 18 milioni e il giocatore gradirebbe la destinazione italiana. La Fiorentina però continua a guardarsi intorno. Lo scrive Repubblica.

LEGGI ANCHE, REPUBBLICA, MAYORAL È L’IDEALE VICE-VLAHOVIC. PER IL DOPO IDEE SCAMACCA E CABRAL