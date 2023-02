Repubblica, Amrabat ora deve riprendersi il centrocampo della Fiorentina proprio contro il suo passato

Ad Amrabat l’aria di Verona, ambiente che lo ha rilanciato al grande palcoscenico della serie a dopo le parentesi in Olanda, potrebbe nuovamente fargli bene. Stavolta incrocerà Duda, vedrà da lontano il mentore Veloso, uno che riusciva a esaltarne le qualità quando giocavano insieme e battaglierà con Tameze, il profilo che la Fiorentina aveva individuato come sostituto se avesse lasciato Firenze. Poi l’ultimo giorno di mercato il blitz del Barcellona non è andato a buon fine, nonostante quasi quaranta milioni messi sul piatto, la società ha tenuto duro e Amrabat, protagonista un post enigmatico su Instagram in cui ammetteva la voglia di cessione, ha chiesto scusa tornando regolarmente in gruppo e mettendosi a disposizione, almeno fino a giugno. Adesso però deve riprendersi il centrocampo, proprio contro il suo passato. Lo scrive La Repubblica.

