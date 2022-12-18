Repubblica, Amrabat blindato esercitando l’opzione fino al 2025: la Fiorentina si gode il suo gioiello

Il marocchino ha giocato un mondiale straordinario attirando così l'attenzione di diverse big

Il Mondiale di Sofyan Amrabat è stato strepitoso, così su di lui sono piombate diverse big europee. Il marocchino ha però un contratto fino al 2024 con la Fiorentina, ed il club gigliati eserciterà l’opzione per allungarlo fino al 2025. La Fiorentina po ha aspettato, ed ora Commisso vuole tenere il suo gioiello. Lo scrive Repubblica.

LEGGI ANCHE, SCONCERTI E IL SUO GRANDE AMORE PER LA FIORENTINA, IL SUO FUNERALE SARÀ PIENO DI GIGLI VIOLA

https://www.labaroviola.com/sconcerti-e-il-suo-grande-amore-per-la-fiorentina-il-suo-funerale-sara-pieno-di-gigli-viola/196219/