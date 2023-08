Repubblica, Amrabat aspetta l’affondo dello United che resta in pole. La Fiorentina avrà un tesoretto da reinvestire 

Repubblica oggi in edicola fa il punto sul mercato della Fiorentina. Tra i casi più spinosi c’è quello di Sofyan Amrabat. Il Manchester United resta il club in pole, in queste ore sta procedendo in delle cessioni prima dell’ affondo. L’accordo con il giocatore c’è ma andrebbe accontentata la Fiorentina che vuole 30 milioni. Pochi giorni da dentro o fuori. Sarà importante anche il ritorno di Commisso in Italia nei prossimi giorni.

