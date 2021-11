Repubblica, 3’ di blackout in cui la Fiorentina ha buttato tutto, Italiano infuriato, Vlahovic non basta 

Sono tre minuti di blackout per la Fiorentina, che in pochi istanti butta via un successo che pareva in pugno e vanifica così la prestigiosa vittoria contro il Milan. Finisce malissimo invece. Italiano che prende a calci due bottigliette accanto alla panchina. Stavolta Vlahovic non basta. Lo scrive Repubblica.

